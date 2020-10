Wer steckt hinter der Maske des Nilpferds bei der 3. Staffel von "The Masked Singer"?

So leichtfüßig, wie es einem Paarhufer möglich ist, beginnt der Auftritt des Nilpferds. Einige Tanzschritte aus dem Ballett ziehen das Publikum in seinen Bann, doch dann folgt die große Überraschung: Das in rosa Tüll gekleidete Nilpferd ist ein Mann! Doch welchen männlichen Promi bringen die Fans mit Ballettschuhen und einem rosa Kleidchen in Verbindung? Die Maske des Nilpferds bietet viel Raum zum Rätseln und Raten.

Über das Kostüm

600 Arbeitsstunden, händisch aufgestickte Applikationen und selbst gegossene Ornamente und Steine machen das Kostüm des Nilpferds zu einem ganz besonderen Hingucker bei "The Masked Singer". Besonders schwer wird es für den Träger der Maske und des Anzugs, denn der Aufzug ist mit 16 Kilo nicht nur ziemlich schwer, sondern birgt auch weitere Hindernisse. Waschechte Ballettschuhe machen das Laufen und Tanzen für den Star im Inneren schwer und auch die Maske schränkt durch ihre Größe die Sicht seines Trägers ein.

Neue Indizien zum Nilpferd

Die Primaballerina im rosa Tutu dreht ihre Pirouetten auf der Bühne von "The Masked Singer". Nachdem vor allem die männliche Stimme des Paarhufers einige Fans überrascht haben dürfte, stellt sich nun die Frage: Welcher Promi steckt unter der Maske? Vielleicht bringen die neuen Indizien mehr Klarheit:

"Ein Traum ist in Erfüllung gegangen."

"Alle Zweifler können sich hinten anstellen."

"Ich habe alles auf eine Karte gesetzt.

"Dream Big" steht in großen Buchstaben als Motto im Heu.

Das Nilpferd bezeichnet sich selbst als "eher gemütlich".

Das Nilpferd: "Ich bin grenzenloser Optimist"

Diese Indizien sind bereits bekannt

Der leichtfüßige Auftritt und das Indizien-Video zu Beginn der Show verraten bereits einige Hinweise und Indizien:

Buch mit dem Titel "Dream Big"

Boxhandschuhe "Carry On"

"Ich will mich nicht mehr verstecken und der Welt zeigen."

Er will es den Zweiflern beweisen.e

Badewanne mit Quietscheentchen

"Ich wollte immer groß rauskommen, aber niemand hat an mich geglaubt."

Das Nilpferd trägt echte Ballerina Schuhe.

Das Nilpferd hackt Holz.

"Alles ist möglich, wenn man dafür kämpft."

Er möchte seinen großen Traum verwirklichen und auf der Bühne stehen.

