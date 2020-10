Es ist wieder Ratezeit! In der ersten Folge der Herbststaffel von "The Masked Singer" 2020 gab es nicht nur jede Menge tolle Auftritte, sondern auch reichlich erste Indizien zu allen Masken. Nachdem die Biene bereits enthüllt wurde, ist nach wie vor vollkommen offen, welche Prominenten das Alien, der Anubis, der Hummer und all die anderen Kostüme tragen.

Der Frosch: Exklusives Online-Indiz zu "The Masked Singer"

Doch während es zu allen Masken bislang nur ein Indizien-Video zu sehen gab, tanzt einer prompt aus der Reihe: Der Frosch präsentiert sich in einem exklusiven Online-Video mit weiteren Hinweisen auf seine Identität. Wird der Indizien-Clip die Ratetipps der #MaskedSinger-Community beeinflussen?

Im Clip: Ein neues Indiz zum Frosch

