In den vorherigen Staffeln waren sie selbst als maskierte Sänger aufgetreten.

Beim Erraten der Prominenten in Staffel 3 gehen die beiden strategisch vor.

Als feste Mitglieder im Rateteam der dritten Staffel von "The Masked Singer" schlagen sich Sonja Zietlow und Bülent Ceylan sehr gut. Zwar konnten sie nicht alle bisher enthüllten Prominenten vorab erraten, doch schon mehrfach waren sie der Lösung erstaunlich nahe. Doch wie gehen die beiden auf der Suche nach Antworten vor?

"The Masked Singer" Staffel 3: Die Strategie des Rateteams

Angesichts der hohen Anzahl an Prominenten kam Bülent Ceylan recht schnell zur Einsicht, dass man keinesfalls alle auswendig lernen kann. Hier kommt es auf den richtigen Fokus an: Wen hat man wo schon einmal gesehen? Wer hat in der Vergangenheit bereits gesungen? Das sind erste Ansatzpunkte. Auch auf die Unterstützung seiner Familie kann Bülent zählen, wie er im Interview verrät.

Sonja Zietlow hat sich zunächst auf das Äußere der Masken konzentriert und die Kostüme direkt nach ihrer Bekanntgabe unter die Lupe genommen. Außerdem wirft sie einen genauen Blick auf die Indizienvideos der Masken.

Wird die Ratestrategie aufgehen?

Ob die Strategien von Sonja und Bülent zum Erfolg führen, siehst du wieder in der nächsten Folge von "The Masked Singer" - am 10. November, 20:15 Uhr, live auf ProSieben.

