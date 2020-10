Heute Abend startet die neue Staffel von "The Masked Singer" auf ProSieben. Nachdem bereits in der letzten Woche alle zehn Masken enthüllt wurden, kommt es heute Abend zum ersten Showdown. Unter den Kostümen verbergen sich deutsche Promis, deren Identitäten das Rateteam zusammen mit den Fans vor dem Fernseher enthüllen muss. Dabei werden während der Show die ersten Indizien zu jedem Kostüm verraten.

Auf ProSieben kannst du "The Masked Singer" 2020 im Liveticker verfolgen. Dadurch wirst du garantiert über alle Vorkommnisse, Indizien und Enthüllungen während der Show informiert.

"The Masked Singer" 2020: So rätst du von zu Hause aus mit

Eines steht jetzt schon fest: am Ende der ersten Folge von "The Masked Singer" 2020 Staffel 3 muss heute Abend ein Prominenter seine Maske abnehmen und dadurch seine Identität enthüllen. Die Fans zu Hause vor den Bildschirmen können wie immer eifrig in der ProSieben-App mitraten.

Für Android-Nutzer steht die ProSieben App im Google Play Store zum Download zur Verfügung. Fans mit einem iOS-Phone können die ProSieben App im Apple Store herunterladen.

"The Masked Singer": Livestream und Sendezeiten

Du bist unterwegs und können die Show nicht live im TV auf ProSieben verfolgen? Kein Problem! Wir haben zusammengefasst, wie du "The Masked Singer" 2020 im Livestream verfolgen kannst. Ebenso findest du alle Informationen zu Sendezeiten und Sendeterminen von #MaskedSinger auf ProSieben.

Am Ende jeder Folge findest du übrigens in unserer Zusammenfassung, welche Masken bereits enthüllt wurden und wer bei "The Masked Singer" raus ist.