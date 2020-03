Zum ersten Mal erfolgt das Voting während "The Masked Singer" nicht mehr per Telefon, sondern via App. Einfach und kostenlos kannst du als Fan nun über das Weiterkommen deiner Lieblingsmaske abstimmen. Der Star, der am Ende der Show am wenigsten Stimmen erhält, muss #TMS2020 verlassen und seine wahre Identität unter der Maske preisgeben.