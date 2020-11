Folge 4 von "The Masked Singer" 2020 steht schon in den Startlöchern! In der letzten Woche wurde das Alpaka enthüllt - Moderatorin Sylvie Meis steckte im Kostüm. Zuvor mussten bereits Veronica Ferres alias die Biene und Jochen Schropp alias der Hummer ihre Masken lüften.

Welche Promis hast du unter Verdacht, dass sie sich unter Alien, Frosch, Erdmännchen und Co. verbergen könnten? Alle Indizien der Masken von "The Masked Singer" gibt es hier auf einen Blick.

"The Masked Singer" Liveticker: Immer dabei

Was wäre eine "The Masked Singer"-Folge ohne Begleitung durch unseren Liveticker? Sei dabei, wenn wir vom heutigen Rategast überrascht werden, wenn Sonja und Bülent ihre Tipps abgeben und wenn die Masken mit unerwarteten Performances beeindrucken.

>>> Hier geht es zum #MaskedSinger-Liveticker! <<<

Natürlich kannst du die aktuelle Folge auch im "The Masked Singer"-Livestream mitverfolgen. Wenn du unterwegs bist, findest du bei uns natürlich eine Zusammenfassung, wer raus ist und welche Masken enthüllt wurden.

Mitraten in der Prosieben-App

In der ProSieben-App wird auch fleißig mitgeraten. Die heißesten Tipps, wer sich zum Beispiel hinter dem Skelett verbergen könnte, gibt es hier. Für Android-Nutzer steht die ProSieben-App im Google Play Store zum Download zur Verfügung. Mit einem iOS-Phone kannst du die ProSieben-App im Apple App Store herunterladen.

Übrigens: Alle Sendezeiten im Überblick gibt es hier – damit du keine Folge verpasst!

Das könnte dich auch interessieren: