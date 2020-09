Ein neues Rätsel braucht das Land! Nach dem fulminanten Sieg des Faultiers bei "The Masked Singer" im Frühjahr, beschäftigt die Zuschauer vor allem eine Frage: In welche tollen Kostüme hüllen sich die Promis in der Herbststaffel? Am Dienstag, den 29. September 2020, zeigen sich die ersten Masken.