Die Hinweise und Indizien von "The Masked Singer" Staffel 3

Bei "The Masked Singer" bleibt es immer spannend. Nie ist sicher, welche Stars sich unter den aufwändigen Kostümen verbergen. Nie ist sicher, wer seine Stimme auf der großen Bühne verstellt, um die Zuschauer auszutricksen. Nie ist sicher, wer bei der nächsten Enthüllung sein wahres Gesicht zeigen muss.

Doch eines ist gewiss: Um die Promis unter den Masken zu erraten, musst du dir die jeweiligen Hinweise und Indizien ganz genau ansehen. In jeder Show gibt es zu den Masken mindestens einen Clip, der brandneue Anhaltspunkte liefert.

Du hast einige Indizien aus der Sendung verpasst? Das ist kein Problem. Nach der Sendung bekommst du hier auf prosieben.de alle Videos und Clips zu den Indizien. So bleibst du immer up to date und kannst mit Freunden, Bekannten und deiner Familie weiterrätseln.

Die Indizien zu den Masken

Das Alpaka

Das Alpaka ist Influencer durch und durch. In seinem Indizien-Clip geht das stylische Tier erstmal auf Instagram live, dreht ein Youtube-Video und verteilt Likes, Likes und nochmal Likes. Und auf einmal spricht das Alpaka sogar Englisch. Kommt der Promi unter der Maske überhaupt aus Deutschland?

Das Erdmännchen

"Frau Erdmann, Frau Erdmann, das kann man niemals alleine schaffen" - das bekommt das Erdmännchen oft zu hören. Darauf entgegnet es nur: "Gemeinsam schaffen wir alles!" Dazu die Überraschung vom Live-Auftritt: Das weibliche Erdmännchen kommt nicht alleine zu "The Masked Singer". Mitten im Auftritt singt auf einmal ein männliches Erdmännchen an der Seite der Frau Erdmann.

Der Anubis

Die Indizien zum Anubis lassen Großartiges vermuten. Die altägyptische Gottheit verrät in seinem Clip: "Wenn es dunkel wird und die Lichter ausgehen, schlägt mein Herz höher. Eine magische Zeit. Jetzt fühle ich mich lebendig und kann meine verborgenen Talente zeigen. Ich habe immer einen anderen Weg gesucht als mir das Schicksal zugeteilt hat." Was hat das zu bedeuten?

Das Nilpferd

Im Indizien-Clip verrät das Nilpferd, dass es in seinem Leben oft unterschätzt wurde. Dabei liest es ein Buch mit dem Namen "Dream Big". Vor ihrem ersten Auftritt ist die Ballerina sehr aufgeregt, aber froh, weil sie nun ihren Traum von der großen Bühne verwirklichen kann.

Wer steckt unter den Masken?

Wer ist…? Hier erfährst du, welche Stars die User der ProSieben-App momentan unter den zehn Masken vermuten. Sind die häufigsten Tipps der Nutzer etwa schon ein Hinweis auf die Promis?

