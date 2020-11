"The Masked Singer" Staffel 3: Das sind die Songs der dritten Sendung

Nach der Enthüllung des Hummers zeigten die übrigen Masken auch in dieser Woche ihre Performance-Künste. Hier kannst du nachlesen, mit welchen Tracks sie ihre Stimme präsentierten.

Alle Lieder und Interpreten aus Folge 3

Der Anubis mit "As Long As You Love Me" und "Everybody" von den Backstreet Boys

Die Backstreet Boys gehören zu den bekanntesten Boy Groups der Welt. "As Long As You Love Me" und "Everybody" stammen aus dem gleichen Album. Unter dem Namen "Backstreet's Back" erschien es 1997. "Everybody" erreichte in Deutschland Platz 2 der Musik-Charts.

Die Erdmännchen mit "Pretty Woman" von Roy Orbison

Der Song "Pretty Woman" ist auch der Titelsong des gleichnamigen Films. Er wurde bereits 1964 unter "Oh, Pretty Woman" von dem US-amerikanischen Pop-, Rock- und Country-Sänger Roy Orbison veröffentlicht und war sehr erfolgreich in den USA. Drei Wochen lang nahm der Hit den Spitzenplatz in den Charts ein. Später wurde er zum Beispiel von Van Halen oder Gerd Böttcher neu aufgelegt.

Das Alien mit "Perfect Symphony" von Ed Sheeran und Andrea Bocelli

"Perfect Symphony" besteht aus einem englischen und einen italienischen Teil. Ed Sheeran singt den Song gemeinsam mit Andrea Bocelli im Duett. Er wurde 2017 veröffentlicht.

Das Nilpferd mit "Flashdance … What A Feeling" von Irene Cara

Genauso wie die Erdmännchen hat das Nilpferd den Song zu einem Film gewählt. Mit "Flashdance … What A Feeling" von Irene Cara rockte es die Bühne. Die Sängerin wurde 1983 für den Hit sogar mit einem Oscar in der Kategorie "Bester Originalsong" ausgezeichnet.

Der Frosch mit "How Deep Is Your Love" von den Bee Gees

"How Deep Is Your Love" von den Bee Gees wurde vom Musikmagazin "Rolling Stone" zu einem der 500 besten Songs aller Zeiten gekürt. Musikfans scheinen dem Magazin recht zu geben. 1977 erreicht es den ersten Platz der Billboard Hot 100. Zudem ist die Single ein Teil des Soundtracks zum Film "Saturday Night Fever". Filmmusik scheint unter den Masken in Folge 3 hoch im Kurs zu stehen.

Das Alpaka mit "Like A Virgin" von Madonna

"Like A Virgin" von Madonna stammt aus dem Jahr 1984. Der Song ist die erste Singleauskopplung aus dem gleichnamigen Album und belegte sechs Wochen lang Platz 1 der US-Charts.

Die Katze mit "Hello" von Lionel Richie

"Hello" von Lionel Richie erschien im Jahr 1984. Mit dem Song eroberte er die Charts in den USA, Großbritannien und der Schweiz. Der Sänger landete mit der Pop-Ballade auf Platz 1. In Deutschland schaffte er es bis auf Platz 2, in Österreich bis auf die 3.

Das Skelett mit "Thriller" und "Dirty Diana" von Michael Jackson

"Thriller" gehört zu den bekanntesten Hits von Michael Jackson. 1982 wurde er veröffentlicht und ist Teil des gleichnamigen Albums. In die Musik-Geschichte ging der Hit auch wegen des Musikvideos dazu ein. Er ist doppelt so lang wie der Track und gilt als eigenständiger Film. "Dirty Diana" erschien 1988 und gehört zum Album "Bad". In Deutschland belegte der Song Platz 3 der Charts, in den USA landete er sogar auf dem ersten Platz.

Welche Songs sich die Maske für die nächste Folge aussuchen, siehst du am Donnerstag, 10. November 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

