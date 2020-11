"The Masked Singer" Staffel 3: Das sind die Songs der vierten Sendung

Mit welchem Song trat die Katze diese Woche auf die "The Masked Singer"-Bühne und wie klang nochmal die Stimme des Skeletts? Hier findest du alle Songs zu Folge vier.

Alle Lieder und Interpreten aus Folge 4

Der Frosch mit einem Modern Talking Medley

Modern Talking gelang 1984 der Durchbruch mit "You're My Heart, You're my Soul". Die beiden Sänger der Pop-Gruppe, Dieter Bohlen und Thomas Anders, platzierten sich mit diesem Song in 35 Ländern auf Platz 1 der Charts. 1987 trennte sich das Duo nach Millionen verkaufter Platten, feierte aber 1998 ein erfolgreiches Comeback.

Im Clip: Der Frosch singt ein Medley von Modern Talking

Der Anubis performt "It's my Life" von Bon Jovi

Die US-amerikanische Rockband Bon Jovi kommt ursprünglich aus New Jersey und hat seit seiner Gründung Anfang der 1980er-Jahre über 130 Millionen Platten verkauft. Die bekanntesten Lieder der Band sind unter anderem "Livin' on a Prayer", "It's my Life" und "Give Love a Bad Name". 2018 wurde Bon Jovi in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Im Clip: Der Anubis rockt mit 'It's My Life' von Bon Jovi

Die Erdmännchen performen "I Want To Break Free" von Queen

1970 wurde die Band gegründet. Zwei Jahrzehnte lang blieb ihre Besetzung unverändert. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon brachten mit Songs wie "We Are the Champions", "We Will Rock You" und "Another One Bites the Dust" die Bühnen rund um den Globus zum Beben.

Im Clip: Die Erdmännchen performen 'I Want To Break Free' von Queen

Das Alien tritt mit "Wrecking Ball" von Miley Cyrus auf

Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Miley Cyrus wurde mit ihrer TV-Serie "Hannah Montana" weltberühmt, dort stellte sie auch regelmäßig ihr Gesangstalent unter Beweis. Ihren Imagewechsel leitete sie unter anderem mit der Veröffentlichung des Songs "Wrecking Ball" (2013) ein.

Im Clip: Das Alien performt 'Wrecking Ball' von Miley Cyrus

Die Katze singt "I Am What I Am" von Gloria Gaynor

Die bekanntesten Hits der Disco-Sängerin sind "I Will Survive" (1978) und "I Am What I Am" (1983). Nach 18 Jahren Pause brachte Gloria Gaynor 2002 ein neues Album raus. Die Songs "Just Keep Thinking About You" und "I Never Knew" kletterten auf Platz 1.

Im Clip: Die Katze performt 'I Am What I Am' von Gloria Gaynor

Das Nilpferd singt "New York, New York" von Frank Sinatra

Frank Sinatra begann seine Karriere in der Sing-Ära. Zu seinen bekanntesten internationalen Hits gehören "Strangers in the Night" (1966), "My Way" (1974) und "New York, New York" (1977).

Im Clip: Das Nilpferd singt 'New York, New York' von Frank Sinatra

Das Skelett peformt "I Have Nothing" von Whitney Houston

Whitney Houston verkaufte mehr als 200 Millionen Tonträger und 200 Gold-, Platin-, Silber- und Diamantschallplatten. Außerdem wurde sie mit sechs Grammys ausgezeichnet. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. "I Will Always Love You" (1992) gehört zu ihren populärsten Songs.

Im Clip: Das Skelett begeistert mit 'I Have Nothing' von Whitney Houston

In der Entscheidungsrunde treten der Frosch, die Katze und das Nilpferd nochmal mit folgenden Songs auf:

Der Frosch gibt alles mit "Kung Fu Fighting" von Carl Douglas

"Kung Fu Fighting" war der erfolgreichste Song des jamaikanischen Sängers. Zunächst war Carl Douglas vor allem in Discos damit erfolgreich, doch mit der Zeit wurde er auch von Radios gespielt. In Deutschland, in den USA. in Großbritannien und Österreich erreichte "Kung Fu Fighting" Platz 1.

Im Clip: Der Frosch begeistert mit 'Kung Fu Fighting' von Carl Douglas

Die Katze singt "Diamonds" von Josef Salvat

Einen größeren Bekanntheitsgrad erlangte Josef Salvat, als er 2013 "This Life" auf seiner Soundcloud-Seite veröffentlichte. Es folgten Festivalauftritte und Konzerte. Seine Coverversion von Rihannas "Diamonds" wurde für eine Werbung verwendet, woraufhin der Song 2014 in die Charts einstieg.

Im Clip: Die Katze begeistert mit 'Diamonds' von Rihanna



Das Nilpferd singt erneut "New York, New York" von Frank Sinatra.

Welche Songs sich die Maske für die nächste Folge aussuchen, siehst du am Montag, 16. November 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

