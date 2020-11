"The Masked Singer" Staffel 3: Bülent zog es auf die großen Bühnen

Dass Bülent Ceylan Mannheimer durch und durch ist, erwähnt der Comedian immer wieder gern. Im Jahr 1976 wurde der Metal-Fan als jüngstes von drei Geschwistern geboren. Während Bülents Mutter Deutsche ist, kam sein Vater als türkischer Gastarbeiter nach Deutschland.

Nach dem Abitur absolvierte das heutige Rateteam-Mitglied ein Praktikum bei dem Musiksender VIVA. Sein Weg sollte Bülent dann aber zunächst an die Uni statt ins Fernsehen führen: Er schrieb sich an der Universität ein, um dort Philosophie und Politikwissenschaft zu studieren.

Dem Himmel sei Dank - der Mannheimer schloss sein Studium nie ab, weil es ihn stattdessen ins Rampenlicht und damit ins Fernsehen zog. Beim "Quatsch Comedy Club" absolvierte Bülent seine ersten großen Auftritte.

Der Engel im Rateteam

Mittlerweile ist der Deutsch-Türke aus der Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Bei "The Masked Singer" verzauberte Bülent in der ersten Staffel als Engel mit Songs wie "Engel" von Rammstein oder "Sweet Dreams" von den Eurythmics. In Staffel 2 rätselte er als Gast an der Seite des Frühjahrsrateteams Ruth Moschner und Rea Garvey.

Dabei überzeugte Bülent mit seinen Tipps so sehr, dass er in Staffel 3 nun sogar dauerhaft Teil des Rateteams ist. Zusammen mit Sonja Zietlow, die im Frühjahr als Hase performte, will er die Hinweise und Indizien der zehn Masken entschlüsseln.

