Die Biene ist als Maske bei #MaskedSinger dabei

Das lange Warten hat ein Ende! Das Nilpferd, das Alien und die Biene sind die ersten drei Masken, die ganz Deutschland ab Dienstag, 20. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live auf ProSieben vor das große Rätsel stellen: Welcher Star verbirgt sich unter den Masken?

Im Clip: Das sind die ersten Kostüme bei "The Masked Singer" Staffel 3

Moderator Matthias Opdenhövel liebt die neuen Masken

Im offiziellen Trailer geben die drei Kostüme Moderator Matthias Opdenhövel einen ersten exklusiven Einblick in ihre "Maskenwelten". Für den 50-Jährigen ist es Liebe auf den ersten Blick: "Ich bin schon wieder blitzverliebt. Ein Ballett-Nilpferd im Tütü, ein Alien mit Trötenohren und eine Biene mit Wimpern von hier bis Neuseeland. Wer kann da schon widerstehen? Ich freue mich wie Bolle auf die neue Staffel und alle anderen Kostüme. Es wird wieder großartig!"

Im Clip: Im Oktober geht es wieder los! Der Trailer zum besten und verrücktesten TV-Rätsel des Jahres

Welche Promis stecken unter den drei Kostümen?

In der dritten Staffel der ProSieben-Erfolgsshow will das #MaskedSinger-Herbst-Rateteam, Sonja Zietlow, Bülent Ceylan und ein wöchentlich wechselnder Promi-Rate-Gast, zusammen mit allen Fans den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren zehn neuen, aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen.

Hast du schon eine Idee, welcher Promi als Biene performen könnte? Steckt hinter dem Nilpferd eine waschechte Primaballerina? Und: Kommt das unterhaltsame Alien tatsächlich von einem sprichwörtlich anderen Planeten?

Wie sich Biene, Nilpferd und Alien bei "The Masked Singer" schlagen wird, erfährst du ab Dienstag, 20. Oktober, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten findest du im Überblick hier.

