Livestream zur neuen Folge von "The Masked Singer"

Noch musst du als Fan von "The Masked Singer" etwas Geduld aufbringen. Die heißersehnte Herbststaffel startet am Dienstag, den 20. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Den Staffelstart und alle weiteren Episoden siehst du natürlich nicht nur im TV, sondern auch im Livestream auf ProSieben.de und in der App.

Zusätzlich zum Stream gibt es während und nach der Sendung unter anderem Videos zu allen Masken und deren Indizien zum heiteren Mitraten.

Im Clip: Das ist das neue Rateteam der Herbststaffel

Alle ganzen Folgen nach der TV-Ausstrahlung sehen

Kannst du gar nicht genug von den kostümierten Sängern bekommen? Oder hast du eine Sendung verpasst? Sobald die neue Folge auf ProSieben ausgestrahlt wurde, findest du die ganze Sendung online auf ProSieben.de und auf Joyn. So kannst du im Nachhinein alles, was bei "The Masked Singer" passiert ist, nochmal kostenlos und in voller Länge sehen.

