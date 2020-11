Der Frosch ist ausgeschieden und muss seine Sachen im Viertelfinale packen.

Sechs Masken können "The Masked Singer" jetzt noch gewinnen.

Wer steckt unter den Kostümen?

"The Masked Singer" Staffel 3: Alle Halbfinalisten im Überblick

Die Zuschauer haben wieder entschieden. In der ProSieben-App stimmten sie auch in Folge 4 von "The Masked Singer" für ihre Lieblingsmasken ab. Leider bedeutete das Ergebnis des Votings auch: Der Frosch ist raus. Bei der Enthüllung wurde Comedian Wigald Boning demaskiert.

Auf ihn hatte die #MaskedSinger-Community wegen eindeutiger Indizien und seiner markanten Stimme bereits mehrheitlich getippt. Doch wer will sich weiterhin den Sieg im besten und verrücktesten TV-Rätsel des Jahres schnappen? Sechs Masken haben die Zuschauer mit ihren Performances besonders beeindruckt.

Im Clip: Alle Highlights aus Folge 4

Im Halbfinale, das ausnahmsweise am Montag, den 16. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben stattfindet, stehen diese sechs Masken:

Der Anubis

Das Nilpferd

Das Alien

Die Erdmännchen

Die Katze

Das Skelett

Vor dem Finale muss wieder ein Promi seine Maske fallen lassen. Hast du schon eine Idee, wer sich unter dem Nilpferd, dem Alien oder den Erdmännchen verbergen könnte? Brauchst du noch mehr Indizien zum Anubis, zur Katze oder zum Skelett? Bis nächsten Montag hast du noch etwas Zeit, um dich perfekt auf die Show vorzubereiten und das vierte Mitglied im Rateteam um Bülent Ceylan und Sonja Zietlow zu sein.

Das Halbfinale kannst du am Montag um 20:15 Uhr live auf ProSieben, auf Joyn und im kostenlosen Livestream verfolgen. Auch im Liveticker begleiten wir die ProSieben-Show natürlich für dich.

Das könnte dich auch interessieren: