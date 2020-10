Exklusive Einblicke mit den Masken-Trailern auf ProSieben

Die eine Maske glänzt feurig rot. Eine Maske hat immer die Haare schön. Eine andere Maske bezaubert mit Lockenwicklern und Kirschohrringen. Eine Maske funkelt mit den Augen. Und eine andere Maske hat spitze Ohren. Sehr spitze Ohren.

Welche Masken treten noch in der Show "The Masked Singer" an? ProSieben stellt ab Donnerstag, 15. Oktober, in exklusiven Trailer-Premieren jeweils um 20:14 Uhr eine neue Maske vor. Schalte deinen Fernseher ein oder verfolge die Enthüllungen der Kostüme ganz einfach im Live-Stream!

