Das Nilpferd von "The Masked Singer" hat große Träume

"Ich will endlich Geschwindigkeit aufnehmen, denn ich bin viel schneller, als man denkt", verkündet das Nilpferd im exklusiven Indizien-Video. Dabei düst es auf einem Scooter in Richtung seiner Scheune, in der schon ganz viel Heu auf das Flusspferd im rosa Tutu wartet.

Im Clip: Ein neuer Hinweis zum Nilpferd

Das Nilpferd scheint gerne zu spielen und schnappt sich im Clip ein hellgrünes Spielzeug-Rennauto. Doch nicht der kostümierte Promi selbst spielt damit, sondern er gibt es an zwei Männer im dunklen Anzug weiter. Nachdem diese gegeneinander ein Rennen gefahren haben, macht das Nilpferd noch einmal eine klare Ansage: "In mir schlummern noch viele Talente und es ist Zeit, sie herauszulassen. Ich werde mein Bestes geben. Dream big!"

Außerdem ist kurz ein goldener Pokal mit der Nummer 1 zu sehen.

Hast du das Indiz entschlüsselt?

Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist? Oder brauchst du noch mehr Informationen? Alle Indizien und Hinweise zum Nilpferd gibt es hier gesammelt.

Du willst mitraten? Hier findest du die Indizien-Filme aller Masken auf einen Blick und hier kannst du dich über die Sendezeiten von "The Masked Singer" Staffel 3 informieren. Die nächste Folge läuft am 03. November um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream.

