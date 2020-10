Was ist dein Lieblingskostüm?

Alexandra Brandner: Mein Lieblingskostüm aus der Staffel 1 ist eigentlich der Engel, weil wir ganz stark damit gerechnet haben, dass eine Frau dahintersteckt. Und dann steckte eben dieser Comedian dahinter, das war ganz toll und sehr charmant.

Du weißt also nicht, ob eine Frau oder ein Mann das Kostüm bekommt?

Nein, überhaupt nicht. Also wir bekommen die Entwürfe und wir können uns denken, das ist das Monsterchen, das könnte weiblich sein, aber genauso männlich sein. Wir haben gar keine Ahnung, wir wissen genauso viel wie der Zuschauer zuhause.

Auch in der dritten Staffel von "The Masked Singer" wird es wieder viele Überraschungen geben. Hier erfährst du schon einmal, welche zehn Masken bald die große Bühne betreten und beim größten und verrücktesten TV-Rätsel des Jahres singen werden.

Was war das bisher schwerste Kostüm?

Das schwerste Kostüm war aus der Staffel 2 die Göttin. Die bestand ja fast nur aus goldenem Paillettenstoff und dem Stahlreifen, das ist wirklich auch belastend für den Star, der da dahintersteckt.

Was war das teuerste Kostüm?

Die sind alle sehr aufwändig, aber am teuersten war aus Staffel 1 der Astronaut, dessen Raumanzug ja wirklich fast nur aus Swarovski-Kristallen bestand. Und so ein Stein kostet ungefähr 50 Cent, man kann sich ausrechnen bei 40.000 Steinen, was da an Summe zusammenkommt. Das war sehr, sehr teuer und auch wahnsinnig aufwändig.

In welches Kostüm wurden die meisten Arbeitsstunden investiert?

Die meisten Arbeitsstunden wurden bisher denke ich in den Astronauten gesteckt. Das Kostüm musste einfach komplett per Hand gemacht werden. Wir mussten das ganze Kostüm nähen und alle Steine per Hand anbringen. Grundsätzlich kann man sagen, dass jedes einzelne Kostüm unglaublich viel Arbeit ist, weil es viele Arbeitsschritte von vielen Personen braucht, bis das Kostüm dann einmal steht.

Im Clip: Das ganze Interview mit Alexandra Brandner

"The Masked Singer" startet am Dienstag, den 20. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn in Staffel 3. Sei dabei, wenn die beeindruckenden Masken, die Alexandra Brandners Team geschaffen hat, zum ersten Mal live zu sehen sind.

