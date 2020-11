Rea war bei "The Masked Singer" bereits Teil des Rateteams.

Der Ire will alle Indizien entschlüsseln und herausfinden, wer unter den Masken steckt.

Er rätselt zusammen mit Sonja Zietlow und Bülent Ceylan. Hier geht's zum Liveticker.

Die deutsche Unterhaltungsbranche kennt Rea Garvey so in- und auswendig wie seine Westentasche. Der 47-Jährige dürfte also womöglich Ratetipps parat haben, die die #MaskedSinger-Community so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Oder agiert er als Gast im Rateteam neben Sonja und Bülent ganz anders und schließt sich der mehrheitlichen Meinung der rätselnden Zuschauer an?

Rea Garvey ist im "The Masked Singer"-Rateteam zu Gast

Kinder, wie die Zeit vergeht! Heute Abend, am 16. November, findet bereits das Halbfinale von "The Masked Singer" Staffel 3 statt. Das Ratefieber steigt weiter ins Unermessliche. Auch Rea Garvey rätselt von Beginn an mit, obwohl er momentan nicht im Rateteam sitzt. Sonja und Bülent sind das Herbst-Rateteam und hatten zusammen mit ihren wöchentlich wechselnden Gästen schon das ein oder andere Mal den richtigen Riecher.

Im Clip: Halbfinal-Stimmung am Montag

In Folge 5 ist nun Rea bei dem Duo zu Gast und versucht, die Promis unter den Masken zu entlarven. Was meinst du, gelingt das dem "The Voice"-Coach oder wird er mit seinen Vermutungen auf dem Holzweg landen? Die Antwort darauf erfährst du heute um 20:15 Uhr bei "The Masked Singer" - natürlich auf ProSieben, auf Joyn und im kostenlosen Livestream.

Das könnte dich auch interessieren: