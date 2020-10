Zehn Promis performen unter einer Maske

Auch in Staffel 3 von "The Masked Singer" dreht sich - wie sollte es anders sein - alles um aufwändige Masken und Kostüme. Zehn Promis verstecken sich jeweils unter einer Maske und wollen die Zuschauer in die Irre führen. Bei ihren Auftritten singen und performen die Stars, was das Zeug hält.

So mancher bekannte Sänger hat dafür sogar schon einmal seine Stimme verstellt. Das Rateteam rund um Bülent Ceylan und Sonja Zietlow, das nach jeder Performance über die wahre Identität der Masken spekuliert, und die Fans sollen es ja nicht zu leicht haben.

Tipp: Schon gewusst? Die ersten Kostüme der Herbststaffel sind endlich bekannt. Erfahre hier mehr über Biene, Nilpferd und Alien.

Duell um die Zuschauergunst

In den Liveshows treten die Promis in Duellen gegeneinander an - manchmal kommt es unter ihnen auch zu einem spannenden Dreikampf. Es geht bei den Duellen nicht unbedingt darum, wer am schönsten singen kann, sondern wer die beste Unterhaltung liefert.

Wer entscheidet eigentlich, welche Masken in der Show in die nächste Runde kommen? Die Zuschauer! In der ProSieben-App kannst du nach jedem Auftritt abstimmen, welcher Promi dich am meisten beeindruckt hat und von wem du mehr sehen willst.

Der Gewinner ist direkt in der nächsten Runde, der Verlierer muss dagegen zittern und noch einmal ins Zuschauer-Voting. Das findet entweder nach einem zweiten Auftritt statt oder in der ersten Sendung direkt nach der ersten Runde. Alle Duell-Verlierer treten gegeneinander an.

Enthüllung am Ende der Sendung

Sobald klar ist, welche Maske die Sendung verlassen muss, findet die große Enthüllung statt. Wer steckt unter dem Kostüm? Wer liegt mit seiner Vermutung richtig? Der Promi muss sich demaskieren und sein Gesicht zeigen. Das führt immer wieder zu großen Überraschungen.

Alle Enthüllungen aus dem Finale der letzten Staffel findest du übrigens hier.

"The Masked Singer" startet am Dienstag, den 20. Oktober 2020, in die dritte Staffel. Die Folgen siehst du immer live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

