Stell' dir deinen Wecker auf…

…Donnerstag, den 19. Oktober, um 20:14 Uhr! Zu diesem Zeitpunkt lässt ProSieben die Herzen der neugierigen Ratefüchse höher schlagen und enthüllt exklusiv die nächste Maske.

Natürlich erhältst du dann alle wichtigen Informationen direkt hier bei uns.

Wer könnte sich wohl noch zu der Biene, dem Skelett & Co. gesellen, um bei "The Masked Singer" 2020 die große Bühne zu rocken und die Zuschauer ins kollektive Ratefieber zu stürzen? Hast du schon eine Idee?

Im Clip: Die nächsten zwei Kostüme wurden enthüllt

Nächste Woche geht es wieder los

Du kannst den Staffelstart von "The Masked Singer" kaum mehr abwarten? Vertreibe dir die Zeit doch mit unseren unterhaltsamen Clips und notiere dir schon einmal alle potenziellen Hinweise und Indizien auf die wahre Identität der Promis unter den Masken.

"The Masked Singer" startet am 19. Oktober 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn live in die dritte Staffel. Solltest du es nicht pünktlich vor den Fernseher schaffen, kannst du die Show jederzeit im Livestream sehen oder den unterhaltsamen Liveticker verfolgen.

Das könnte dich auch interessieren: