Seit Beginn ist "The Masked Singer" immer auch eine Show der unterhaltsamen Gegensätze. In Staffel 3 spiegelt das auch das Kostüm des Nilpferds perfekt wider. Denn trotz 16 Kilo Gewicht und großen kuscheligen Rundungen hat sich das Hippopotamus voll und ganz dem Ballett verschrieben.

Der oder die Prominente hinter der Maske muss diese zwei Seiten des Nilpferd harmonisch in Einklang bringen. Wem könnte das wohl gelingen?

Tanzender Paarhufer

Ist das Äußere des Nilpferds nur Fassade? Diese Frage beschäftigt aktuell die "The Masked Singer"-Community und vorerst scheint die Antwort für viele Zuschauer klar zu sein. Denn die Prominente, die momentan auf Platz 1 steht, wurde tatsächlich von stolzen 35,5% getippt.

Interessant auch: Männer finden sich unter den Tipps kaum, zumindest sind sie weit abgeschlagen in der Liste.

Im Clip: Die ersten Kostüme der 3. Staffel

Ein Nilpferd beim Ballett

Eine Besonderheit beim Kostüm des Nilpferds in "The Masked Singer" Staffel 3 findet sich an den Füßen: Das Flusspferd trägt Ballerina-Schuhe. Neben dem Gesang könnte das Nilpferd also auch mit beeindruckenden Tanzschritten aufwarten.

Diesen Prominenten traut die Community zu, als Nilpferd aufzutreten:

Ilka Bessin – 35,5% Hella von Sinnen – 12,5% Ruth Moschner – 9,3% Palina Rojinski – 7,9% Victoria Swarovski – 3,5%

Bis zur Enthüllung des Paarhufers müssen wir uns noch etwas gedulden. Doch schon ab 20. Oktober, 20:15 Uhr, sind Nilpferd, Alien, Biene und Co. In der 3. Staffel von "The Masked Singer" auf ProSieben zu erleben.

