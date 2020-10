So muskulös wie der Frosch daherkommt, sollten die fünf Kilo Gewicht des Kostüms für den prominenten Träger eigentlich kein Problem darstellen. Oder trügt der Schein etwa? Schließlich ist "The Masked Singer" immer für eine Überraschung gut, das wird sich auch in Staffel 3 nicht ändern.

Wer mitraten möchte, sollte daher genauer hinsehen: Dank 5.000 Swarovski-Steinen, die von Hand am Kostüm angebracht wurden, überzeugt der Frosch nicht nur mit Fitness, sondern zeugt auch von reichlich Glamour. Diese Amphibie hat Star-Potential!

Tanz den Froggy Dance!

Nicht jede Maske wartet mit einem eigenen Tanz auf. Doch der Frosch präsentiert selbstbewusst seinen "Froggy Dance". Wer solche Dance Moves drauf hat, muss aus einem besonders musikalischen Teich stammen. Und diese Schwimmhilfe und die rote Badehose haben wir doch irgendwo schon einmal gesehen. Ist das etwa...?

Im Clip: Der Frosch in gewohnter Pose

Der Frosch: Ein tanzender Bademeister?

Die "The Masked Singer"-Community ist sich derzeit sehr einig darüber, wer der Frosch sein könnte. Fast 40 Prozent der Nutzer haben für Platz 1 der Tipps abgestimmt.

Die aktuelle Topliste der Frosch-Tipps:

David Hasselhoff - 38,4% Elyas M'Barek - 12,1% Julien Bam Wincent Weiss Jared "Evil Jared" Hasselhoff - 4,4%

In welchem Zusammenhang die Hinweise des Froschkostüms zum Prominenten unter der Maske stehen, wird die 3. Staffel von "The Masked Singer" ab 20. Oktober 2020 um 20:15 Uhr live auf ProSieben enthüllen. Mit Biene, Nilpferd und Co. wagen sich insgesamt zehn Masken auf die Showbühne.

