Die Kostüme von "The Masked Singer" beeindrucken immer wieder durch raffinierte Details. Die Katze stellt hier keine Ausnahme dar. So wurden LED-Lichter in der Maske verbaut, um die Augen zum Leuchten zu bringen.

Erste Hinweise auf dem Outfit

Noch gibt es wenige Indizien zu der oder dem Prominenten in der Maske. Auffällig sind aber die Schriftzüge, die das Outfit der Katze abrunden: Love is Life. Life is Love. Hugs for free. Who is the Cat?

Im Clip: Alle neuen Masken von "The Masked Singer" im Überblick

Wer ist die Katze?

Welcher Promi lässt die Augen der Zuschauer strahlen? In der ProSieben-App zeichnet sich aktuell folgendes Bild aus der #MaskedSinger-Community ab:

Klaas Heufer-Umlauf – 33,8% Ross Antony – 18,2% Daniela Katzenberger – 10,7% Yvonne Catterfeld Lena Meyer-Landrut – 3,1%

Stand: 16.10.2020

Ob sich das Publikum bei der Enthüllung der Katze verwundert die Augen reiben wird, erfährst du nur in der dritten Staffel von "The Masked Singer", die am 20. Oktober, 20:15 Uhr, auf ProSieben startet – alle Sendetermine im Überblick.