Auch in dieser Staffel haben die Masken bei "The Masked Singer" wieder ein Ziel: Sie wollen die Zuschauer:innen mit ihren Performances beeindrucken und ihre Identität so lang wie möglich geheimhalten. Doch so manches Mal ist die Maske selbst bereits ein Hinweis auf die wahre Identität des Stars. Deshalb lohnt sich Hinsehen jetzt doppelt.

"The Masked Singer" 2021: Das sind die neuen Masken

Aktuell stehen bereits vier Masken fest, die in der Herbststaffel dabei sind: Das Stinktier, der Mops, die Chili und der Hammerhai. Während das Stinktier mit seinem Duft betören möchte, ist die Chili immer "on fire" und hat richtig Feuer. Der Mops ist etwas gemächlicher unterwegs, will die Zuschauer:innen aber mit seinem drolligen Wesen beeindrucken. Und der Hammerhai? Na, der steht gern im Rampenlicht und liefert dabei immer eine hammermäßige Show ab.

Das sind die bekannten Masken von "The Masked Singer" 2021:

Welche weiteren Überraschungen hält Staffel 5 parat? Welche Masken sind noch dabei? Das erfährst du demnächst hier auf prosieben.de oder spätestens in der ersten Live-Show am 16. Oktober 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Alle Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer" kannst du hier nachlesen.

