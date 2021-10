"The Masked Singer" Staffel 5: Das Axolotl ist eine der neuen Masken

Das Axolotl ist ein richtiger Kindskopf und wird dich bei " The Masked Singer" 2021 mit seiner Art begeistern. Seine Tentakel haben eine Spannweite von 1,60 Metern. So nimmt die farbenfrohe Maske die Bühne für sich ein.

"Damit das Axolotl in seiner ganzen Pracht erstrahlen kann, haben wir Unmengen an Perlen in Regenbogenfarben auf dem Kostüm montiert. Die schimmern jeweils in der gleichen Farbe wie der Stoff", erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner.

Farbenwechsel bei Stimmungsänderung

Kinder der 1990er kennen sie vielleicht noch: Stimmungsringe. Diese ändern immer dann die Farbe, wenn sich die Stimmung der Trägerin oder des Trägers verändert. Angeblich. Was jedoch sicher ist: Das Axolotl leuchtet durch extra verbaute LED-Lichter je nach Stimmungslage in einer anderen Farbe.

Welche Stimmung hat die Maske bei ihrem ersten Auftritt am 16. Oktober 2021? Das siehst du natürlich bei "The Masked Singer" ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

