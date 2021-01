Ruth Moschner und Rea Garvey sind zurück im Rateteam von "The Masked Singer". Sie, die in detektivischer Kleinstarbeit alle Hinweise zu den Masken in ihr Notizbuch einträgt, und er, der durch seinen Charme (fast) alle Stars persönlich kennt. Die Moderatorin und der Sänger rätseln im Kölner Studio schon zum zweiten Mal zusammen.