Muskulös, stark, beeindruckend: Der Stier ist der Supersportler unter den "The Masked Singer"-Masken und strotzt nur so vor Kraft und Energie. Doch insgeheim träumt der Football-Profi davon, die Zuschauer nicht nur mit sportlichen Erfolgen zu begeistern. Wird auch der Stier für eine Extraportion Siegeswillen bei "The Masked Singer" 2021 sorgen? Gewinnen wollen sie alle, doch nur, wer die Herzen der Zuschauer und Fans erobert, kann am Ende triumphieren.

Eine imposante Erscheinung

Es ist ihm ins Gesicht geschrieben: Der Hunger nach dem Sieg. Auf den eindrucksvollen Gesichtsausdruck sind Gewandmeisterin Alexandra Brandner und ihr Team besonders stolz. Doch das ist nicht das einzige spektakuläre Detail, das es beim Stier zu entdecken gibt.

Vom Football-Stadion auf die große Bühne

Als Football-Star kommt der Stier natürlich in voller Montur auf die "The Masked Singer"-Bühne. Er trägt einen schillernden Schutzpanzer, der mit seinen irisierenden Akzenten die Zuschauer in seinen Bann zieht – da kann keiner wegschauen. Aus seinem Helm lugen zwei beeindruckende Hörner heraus und natürlich darf auch das wertvolle Ei – sein Football – nicht fehlen.

