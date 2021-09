Im Clip: Erste Infos zu Staffel 5

Rea Garvey geht auf Spurensuche

In der letzten Staffel erkennt er die befreundete Franziska van Almsick nicht unter der Einhornmaske – jetzt will er es wissen: Bereits zum dritten Mal versucht Sänger Rea Garvey das größte TV-Rätsel Deutschlands als zweites festes Rateteam-Mitglied neben Ruth Moschner, den Zuschauer:innen und einem wöchentlich wechselnden Rategast zu lösen.

Rea Garvey: "Ich kann Ruth natürlich nicht alleine lassen. Sie braucht einfach jemanden, der sie ab und zu wieder auf den Boden holt, wenn sie ihre wilden Rate-Fantasie-Saltos schlägt. Dass die 'The Masked Singer'-Party im Herbst am Samstag steigt, ist ein Ritterschlag. Ich bin total gespannt und aufgeregt gleichzeitig. Diese Staffel wird alles toppen. All Hands on Deck – das Rateteam ist ready!"

Gelingt es dem 48-Jährigen, die Stars unter den Kostümen frühzeitig zu enttarnen? Beim Hammerhai, der ersten bekannten Maske von Staffel 5, kann Rea sich jedenfalls schon einmal die ersten Gedanken machen.

Das könnte dich auch interessieren: