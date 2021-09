Ruth Moschner ist zum vierten Mal Teil des Rateteams

Wie Ketchup zu Pommes passt Ruth Moschner perfekt zu "The Masked Singer". Die Moderatorin war bereits in Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 4 fester Teil des Rateteams. Nur in der Herbststaffel 2020 setzte die gebürtige Münchnerin aus.

Damals saßen der Comedian Bülent Ceylan und die Moderatorin Sonja Zietlow auf den Studio-Stühlen und rätselten, wer unter den Masken steckte. Natürlich ließ Ruth es sich damals aber nicht nehmen, zumindest als Rateteam-Gästin mit zu raten.

In der Frühjahrsstaffel 2020 war die 45-Jährige dann wieder selbst dabei. An der Seite des Sängers Rea Garvey kam sie so manchen Stars schon vor deren Enthüllung auf die Schliche. Dass kaum jemand die Stars und Sternchen so gut kennt wie sie, möchte Ruth Moschner auch in Staffel 5 im Rateteam zeigen.

Ruth Moschner: Moderatorin auf ProSieben und in SAT.1

Ruth Moschner ist nicht nur als Hobby-Detektivin und Rätsel-Queen in ganz Deutschland bekannt. Sie ist Schauspielerin, Schriftstellerin und Moderatorin. Die 45-Jährige führt seit Oktober 2020 durch die erfolgreiche SAT.1-Show "Buchstaben-Battle".

Auf ProSieben moderierte sie 2020 unter anderem die Show-Quiz-Show "Wer sieht das denn?!". Kein Wunder, dass Ruth sich in der Fernseh- und Unterhaltungswelt so gut auskennt und deshalb bereits einige maskierte Stars bei "The Masked Singer" durchschauen konnte.

"The Masked Singer": Bülent Ceylan und Sonja Zietlow sind nicht dabei

Wie Bülent Ceylan im August 2021 auf Instagram verkündete, sind er und Sonja Zietlow in Staffel 5 nicht Teil des Rateteams. Der baden-württembergische Comedian rätselte in Staffel 3 an der Seite der Moderatorin.

Nach einer langen Zwangspause will sich Bülent im Herbst wieder seinen Shows als Komiker widmen und geht mit seinem neuen Programm auf große Deutschland-Tour.

Zweites festes Gesicht des Rateteams wird bald enthüllt

Du willst wissen, wer neben Ruth Moschner in Staffel 5 im Rateteam sitzt? Etwas Geduld, bitte! Noch ist nicht bekannt, wer gemeinsam mit der Moderatorin rätseln wird. Die große Enthüllung des zweiten festen Rateteam-Mitglieds folgt jedoch bald. Alle Informationen findest du dann natürlich auch an dieser Stelle.

Matthias Opdenhövel moderiert wieder "The Masked Singer"

Neben Ruth Moschner ist noch eine weitere "The Masked Singer"-Koryphäe im Herbst 2021 mit am Start. Matthias Opdenhövel bleibt der Moderator der Show und freut sich bereits sehr auf seine Aufgabe.

