Die ersten Indizien zum Einhorn gibt es erst in der Auftaktfolge von "The Masked Singer". Doch die Zuschauer glauben, die elegante Maske bereits aufgrund ihres Aussehens enttarnt zu haben.

Wer ist das Einhorn?

Das Einhorn lebt am Ende des Regenbogens in seiner traumhaften Fantasiewelt. Fantasie? Da klingelt es doch! Auch eine Schauspielerin und Komikerin braucht schließlich viel Vorstellungskraft, um sich in andere Rollen versetzen zu können.

Das dachten sich scheinbar auch die Nutzer der ProSieben-App. Fleißig rätseln sie, wer sich unter der Maske des Einhorns verbirgt. Eine deutliche Mehrheit denkt, dass Martina Hill bald als Einhorn auf der Bühne im Kölner Studio bezaubern wird. Aber wird sich das Blatt nach der ersten Sendung und den ersten Indizien wenden? Und was denkt eigentlich das Rateteam?

Das sind die aktuellen Ratetipps zum Einhorn:

Martina Hill: 33,8% Vanessa Mai: 9% Angela Merkel: 7,8% Olivia Jones: 5,5% Karoline Herfurth

Stand: 29.01.2021

Im Clip: Die ersten Kostüme der vierten Staffel

"The Masked Singer" 2021: Wer verbirgt sich unter den anderen Masken?

Daran, dass unter dem Einhorn Martina Hill stecken muss, ist für die #MaskedSinger-Fans im Moment nicht viel zu rütteln. Aber welche Tipps geben sie für die anderen Masken ab? Schau dir doch gleich die aktuellen Tipps an:

Wer ist der Dinosaurier?

Wer ist der Monstronaut?

Bald hat das Warten ein Ende. Am 16. Februar 2021 startet "The Masked Singer" um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn. Die ganze Folge findest du nach der Ausstrahlung kostenlos online als Wiederholung auf Joyn.

