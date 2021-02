Noch verbirgt sich der Flamingo von "The Masked Singer" 2021 geheimnisvoll hinter den vielen, vielen Federn, die sein Kostüm zieren. Doch die Fans raten und rätseln bereits, was das Zeug hält und geben in der App fleißig ihre Tipps ab.

Wer ist der Flamingo?

Er versprüht einen Hauch von fernen Ländern: Der Paradiesvogel wartet nicht nur mit einem federleichten Kostüm auf, er versprüht auch noch Glitzer und Glamour. Welcher Star könnte hinter dieser Maske stecken?

Es muss Dragqueen Olivia Jones sein – das glauben ganze 49 Prozent der User und somit fast die Hälfte. Danach folgt Jorge González, allerdings nur mit 15 Prozent. Désirée Nick vermuten nur noch 6 Prozent der Nutzer hinter dem Flamingo.

In der App zeigen sich die aktuellen Vermutungen der Fans:

Olivia Jones – 49,1 % Jorge González – 15,0 % Désirée Nick – 6,2 % Angela Merkel – 3,5 % Martina Hill

Stand: 8. Februar 2021

Im Clip: Der Flamingo ist endlich bekannt

Neue geheimnisvolle Stars

Das Ratefieber hat Deutschland erneut erfasst. Zu allen Masken landeten schon zahlreiche Tipps in der ProSieben-App und es werden immer mehr. Doch bis bekannt wird, wer der Monstronaut und Co. sind, müssen sich die Fans noch gedulden.

Am Dienstag, 16. Februar 2021 geht's endlich wieder los. Um 20:15 Uhr ist der Start der neuen Staffel auf ProSieben und auf Joyn.

