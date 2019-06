Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Darum dreht sich alles bei "The Masked Singer" – Die Auflösung, könnt ihr jetzt nicht nur in der Liveshow verfolgen, sondern auch über dem Livestream oder on Demand in der neuen Joyn-App. Aber damit nicht genug. Um das TMS-Universum hat ProSieben ein Digitalangebot mit umfassenden Inhalten kreiert.

Die "The Masked Singer"-Online-Welt

Auf der TMS-Homepage wird exklusiv die verrückte Welt der Masken vorgestellt: Vom Astronauten bis zum Schmetterling sind hier alle Infos zu den Kostümen, Clips aus der Live-Show sowie spannendes Zusatzmaterial und natürlich der News-Ticker zu finden. Wer miträtseln möchte, kann sich über die wöchentlich veröffentlichten Online-Clips Indizien zur Identität der Undercover Sänger holen und sein Detektivtalent beim integrierten Ratespiel beweisen. Für alle, die nicht nur online Teil von "The Masked Singer" sein wollen: Über den integrierten Online-Shop kann jeder den "Don't talk to me"-Hoddie sowie andere Merchandise-Produkte erwerben.

"The Masked Singer" auf Social Media und Youtube

Mit Social Media und Youtube immer auf dem neuesten Stand: Über die eigenen #MaskedSinger-Accounts auf Instagram und Facebook können sich die Zuschauer unter dem Hashtag #MaskedSinger oder direkt dem Hashtag des Wunderwesens (z. B. #MaskedSingerAstronaut, #MaskedSingerMonster etc.), über die Show informieren und austauschen. Exklusiven Zusatzcontent gibt es nicht nur auf IGTV und TikTok, sondern auch auf Youtube. Dort werden auf dem eigenen MaskedSinger-Youtube-Kanal frische Trailer und Teaser released. Mit der "The Masked Singer"-Lense kann zusätzlich der "Don't talk to me"-Hoodie auf Snapchat übergestreift werden.

"The Masked Singer" ab Donnerstag, 27. Juni 2019, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben

Das könnte dich auch interessieren:

Wer gehört zum Rateteam?

Das war das Rateteam in den USA?