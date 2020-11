Kaum zu glauben, aber das große TV-Rätsel geht schon ins Finale. Die letzte Folge der dritten Staffel von "The Masked Singer" 2020 steht heute Abend auf dem Programm. Bereits enthüllt wurden zuvor Vicky Leandros als die Katze, der Frosch - es war Kult-Komiker Wigald Boning, das Alpaka alias Sylvie Meis, Veronica Ferres alias die Biene und Jochen Schropp alias der Hummer ihre Masken lüften.

Welche Promis hast du unter Verdacht, dass sie sich unter Alien, Erdmännchen und Co. verbergen könnten? Alle Indizien der Masken von "The Masked Singer" gibt es hier auf einen Blick.

"The Masked Singer" Liveticker: Immer dabei

Heute Abend wird es spannend: Wer gewinnt "The Masked Singer" Staffel 3? Und wer steckte sechs Folgen lang unter den Masken? Doch was das "The Masked Singer"-Finale ohne Begleitung durch unseren Liveticker? Sei dabei, wenn Sonja und Bülent zusammen mit dem Rategast Tom Beck ihre Tipps abgeben und wenn die Masken mit unerwarteten Performances beeindrucken.

>>> Hier geht es zum #MaskedSinger-Liveticker! <<<

Natürlich kannst du die aktuelle Folge auch im "The Masked Singer"-Livestream mitverfolgen. Wenn du unterwegs bist, findest du bei uns natürlich eine Zusammenfassung, wer gewonnen hat und welche Masken enthüllt wurden.

Mitraten in der Prosieben-App

In der ProSieben-App wird auch fleißig mitgeraten. Die heißesten Tipps, wer sich zum Beispiel hinter dem Skelett verbergen könnte, gibt es hier. Für Android-Nutzer steht die ProSieben-App im Google Play Store zum Download zur Verfügung. Mit einem iOS-Phone kannst du die ProSieben-App im Apple App Store herunterladen.

