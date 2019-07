Nur noch sieben Wunderwesen sind bei "The Masked Singer" im Spiel, nachdem am 11. Juli der nächste Undercover Promi in der Liveshow auf ProSieben demaskiert wurde: Nach Oktopus und Schmetterling, ließ nun auch der Kakadu seine Maske fallen. Dahinter verbarg sich niemand geringeres als Schauspieler Heinz Hönig. Aber wer steckt hinter dem Grashüpfer? Ein neues Indiz könnte Licht ins Dunkel bringen.