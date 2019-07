Stefanie Hertel ist der Panther. Die Zuschauer der fünften "The Masked Singer"-Folge haben entschieden: Der Panther wird nicht Teil des Live-Finales nächste Woche sein. Die Großkatze musste nun ausscheiden.

Wer ist raus? Der Panther offenbarte seine Identität

Obwohl der Panther in der fünften Folge von "The Masked Singer" Deutschland bei der Performance von "Memory" von Barbra Streisand und "Girl On Fire" von Alicia Keys alles gab, musste das Wunderwesen die Show heute verlassen. Nächste Woche im Live-Finale wird die Raubkatze leider nicht zu sehen sein. Am Ende der Show wurde der Panther demaskiert und zu Vorschein kam Stefanie Hertel.

Bekannt ist Stefanie Hertel vor allem durch die Volksmusik. Bei "The Masked Singer" Deutschland hatte sie nun die Möglichkeit, noch eine weitere Seite von ihr zu präsentieren. Das Besondere: Stefanie Hertel hatte heute Geburtstag und bekam sogar ein persönliches Ständchen.

Wer steckt unter den restlichen Masken?

Nachdem zuvor bereits der Oktopus, der Schmetterling, der Kakadu und das Eichhörnchen demaskiert wurden, sind nun noch fünf Wunderwesen bei "The Masked Singer" zu sehen. Welche Stars sich hinter den anderen phantastischen Tieren verbergen, ist noch immer geheim. Am 1. August entscheidet das Zuschauer-Voting während des ProSieben-Live-Finale darüber, welche Maske als letztes enthüllt wird. Wer wird der Sieger von "The Masked Singer" 2019?

