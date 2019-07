Am Donnerstag, den 11. Juni geht die beste verrückteste Musik Show der Welt in die dritte Runde und ganz Deutschland rätselt mit. In unserem Online-Tippspiel gibt es bereits allerlei Vermutungen, wer sich hinter den Wunderwesen verbirgt. Schlussendlich entscheiden aber die Zuschauer, wer bei "The Masked Singer" die Maske fallen lassen muss.