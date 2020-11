Im Clip: Exklusiv: Ein neuer Hinweis zum Hummer

Staffel 3 von "The Masked Singer" 2020 hat gestartet und wieder im vollen Gange. Am Dienstag, den 20. Oktober 2020 startete die neue Staffel von "The Masked Singer" in Deutschland und bereits in der ersten Folge gab es bei der Enthüllung der Biene eine große Überraschung. Das Rateteam um Sonja Zietlow und Bülent Ceylan muss bei "The Masked Singer" herausfinden, welche Promis hinter den Masken stecken. Doch auch die Fans im Studio und zu Hause vor dem Fernseher können fleißig bei #MaskedSinger mitraten. Dazu wird in jeder Folge ein weiteres Indiz zu jeder Maske in der Show genannt. Moderiert wird "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel.

Der Hummer ist der König der Krustentiere und genauso tritt er auf – selbstbewusst, stark, ein wahrer Lebe-Lobster. Dazu passend trägt er einen schimmernden Anzug mit Glitzer-Pailletten mit Krawatte und Hut. Abgerundet wird der Hummer von seinen zwei Scheren und einem Ansteck-Schwanz. In das Hummer-Kostüm hat die Kostümbildnerin Alexandra Brandner mit ihrem Team über 600 Arbeitsstunden gesteckt. Es ist ganze 12 Kilogramm schwer. Durch das spezielle Stecksystem ist es jedoch trotz Größe und Gewichts leicht und beweglich. Doch wer ist der Hummer bei "The Masked Singer"?

Diese Indizien zum Hummer sind bereits bekannt:

"Ich liebe das Spiel mit dem Feuer."

"Mein Motto: Mit Hummer geht alles besser."

"Heute legen wir im zweiten Gang eine heiße Sohle aufs Parkett."

Der Hummer feiert gerne.

Auf seiner eigenen Yacht lässt er gerne die Seesternchen tanzen.

Die Metamorphose des Hummers war alles andere als normal.

Der Hummer ist super-spicy und steht für Qualität.

Ein Cordon Bleu ist nicht mein Niveau.

Der Hummer bezeichnet sich selbst als Selfmade-Millionär.

Er lebt vor der Kamera.

Mit der ProSieben-App könnt ihr bei #MaskedSinger fleißig mitraten. Tipps zu den einzelnen Masken findet ihr ebenso auf der Übersichtsseite für alle Indizien zu den Masken von "The Masked Singer". Die App könnt ihr auf euer Smartphone herunterladen. Für Android-Nutzer steht die ProSieben App im Google Play Store zum Download zur Verfügung. Fans mit einem iOS-Phone können die ProSieben App im Apple Store herunterladen.

"The Masked Singer" 2020 Livestream, Liveticker und Sendezeiten

Dienstag ab 20:15 Uhr heißt es wieder mitraten! Dann nämlich startet "The Masked Singer" im TV auf ProSieben. Falls ihr die Show lieber im Internet verfolgen wollt, haben wir zwei weitere Möglichkeiten für euch. Es gibt einen Livestream zu "The Masked Singer" im Internet auf prosieben.de. Wer lieber von unserem Ticker-Team auf dem Laufenden gehalten werden will, der verpasst garantiert keine Neuigkeiten in unserem Liveticker zu "The Masked Singer". Bereits vor Start der zweiten Folge von #MaskedSinger wirst du über alle Neuigkeiten der Show informiert. Zusammenfassend haben wir noch einmal eine Übersicht über alle Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer“ für dich vorbereitet. Im Anschluss an jede Folge von "The Masked Singer" 2020 findest du übrigens in unserem Überblicksartikel, welche Masken bereits enthüllt wurden und wer raus ist bei "The Masked Singer".

