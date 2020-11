Nelsons Auftritte berühren

Wer hätte das gedacht: Offensichtlich die Mehrheit der #MaskedSinger-Community. Denn über die Hälfte tippte in der ProSieben-App auf den Koch Nelson Müller. Mit dem Song "Simply The Best" von Tina Turner tritt das Nilpferd ein letztes Mal auf die Bühne und haut das Rateteam um. Auch nachdem Nelson seine Maske abgenommen hat, schwärmt Sonja weiter von ihm: "Ich bleibe dabei Nelson, deine Stimme ist ein Geschenk."

Im Clip: Das Nilpferd singt 'Simply The Best' von Tina Turner

Nelson Müller ist das Nilpferd

Nelson Müller kam als Kleinkind nach Deutschland und wuchs in einer deutschen Pflegefamilie auf, von der er später auch adoptiert wurde. Der Sohn ghanaischer Eltern absolvierte eine Ausbildung als Koch in der Fissler-Post. Sein Durchbruch vor der Kamera gelang ihm, als er als Fernsehkoch für das ZDF gecastet wurde.

Unter der Maske des Skeletts steckt Sarah Lombardi oder Mandy Capristo und der Anubis ist Elyas M'Barek oder Klaas Heufer-Umlauf. Das sind nur einige der Spekulationen, die auf der ProSieben-App zum Besten gegeben wurden. Wird die #MaskedSinger-Community mit ihren Spekulationen Recht behalten? Heute werden alle Masken abgelegt und mit offenen Karten gespielt.

Das Finale von "The Masked Singer" läuft heute, am 24. November 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Tipp: Hier kommst du zu unserem Liveticker.

