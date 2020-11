Unter der Maske des Skeletts steckt Sarah Lombardi oder Mandy Capristo und der Anubis ist Elyas M'Barek oder Klaas Heufer-Umlauf. Das sind nur einige der Spekulationen, die auf der ProSieben-App zum Besten gegeben wurden. Wird die #MaskedSinger-Community mit ihren Spekulationen Recht behalten? Heute werden alle Masken abgelegt und mit offenen Karten gespielt.

Wer legt die Maske als Drittes ab?

Pssst! Das ist noch ein wohlgehütetes Geheimnis und wird erst im Laufe der Show gelüftet. Du bist einfach zu neugierig? Dann schalte um 20:15 Uhr auf ProSieben oder schau im Liveticker vorbei.

Werde Teil der "The Masked Singer"-Community und stimme ab

Welche Maske schafft es in der Show bis in die letzte Runde? Das hast du in der Hand. Über die ProSieben-App kann die #The Masked Singer-Community abstimmen und entscheiden, wer die Zuschauer bis zum Schluss hinters Licht führen kann.

Das Finale von "The Masked Singer" läuft heute, am 24. November 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Tipp: Hier kommst du zu unserem Liveticker.

