Seit dem 20. Oktober hat ganz Deutschland das Ratefieber gepackt. Wer ist das Alien und wer verbirgt sich unter der Maske des Skeletts? In der ProSieben-App und in den sozialen Medien wurde schon heiß diskutiert – heute, am 24. November 2020 wird es endlich die Enthüllung geben.

Wer steckt unter Maske Nummer zwei?

Diese Frage kann noch nicht beantwortet werden. Da musst du dich bis zum Finale-Start um 20:15 Uhr auf ProSieben gedulden. Was aber jetzt schon sicher ist: "The Masked Singer" wird auch in Staffel 3, wie auch in den vergangenen Staffeln, immer für eine Überraschung gut sein.

Stimme bei "The Masked Singer" live ab

Welche Maske ist eine Runde weiter und welche Identität wird enthüllt? Über die ProSieben-App kann die #MaskedSinger-Community abstimmen und entscheiden.

Das Finale von "The Masked Singer" läuft heute, am 24. November 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Tipp: Hier kommst du zu unserem Liveticker.

