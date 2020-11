"The Masked Singer": Zu diesem Sendetermin läuft das Finale

Der Auftakt zu Staffel 3 von "The Masked Singer" fand am 20. Oktober um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn statt. In der ersten Folge wurde damals die Biene enthüllt - darunter verbarg sich die Schauspielerin Veronica Ferres.

Die weiteren Folgen liefen jeweils dienstags um 20:15 Uhr. Allerdings gab es letzte Woche eine große Ausnahme: Das Halbfinale wurde aufgrund des Fußballspiels Deutschland gegen Spanien bereits am Montag gesendet.

Hier findest du alle Ausstrahlungstermine inklusive dem des Finales im praktischen Überblick:

Folge Ausstrahlungsdatum Uhrzeit Sender Folge 1 Dienstag, 20. Oktober 2020 20:15 Uhr Live auf ProSieben & Joyn Folge 2 Dienstag, 27. Oktober 2020 20:15 Uhr Live auf ProSieben & Joyn Folge 3 Dienstag, 03. November 2020 20:15 Uhr Live auf ProSieben & Joyn Folge 4 Dienstag, 10. November 2020 20:15 Uhr Live auf ProSieben & Joyn Folge 5 Montag, 16. November 2020 20:15 Uhr Live auf ProSieben & Joyn Finale Dienstag, 24. November 2020 20:15 Uhr Live auf ProSieben & Joyn

Auf sixx siehst du die Wiederholung der Show mit allen Enthüllungen und Demaskierungen jeweils mittwochs um 20:15 Uhr.

Das Finale im Livestream sehen

Schaffst du es nicht pünktlich zum Start von "The Masked Singer" vor den Fernseher? Oder sind alle Geräte bei dir zuhause bereits belegt? Im Livestream kannst du das beste und verrückteste TV-Rätsel des Jahres ganz einfach und bequem am Computer oder am Smartphone sehen.

Tipp: Nach der Ausstrahlung der Sendung kannst du die Folge direkt online auf prosieben.de als Wiederholung sehen - natürlich kostenlos.

Im Clip: Es geht ums Ganze - Wer gewinnt "The Masked Singer" 2020?

Diese Masken sind die Finalisten

Alle Indizien zu den ausgeschiedenen Promis

