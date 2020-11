"The Masked Singer" gibt den Zuschauern seit dem Staffelstart am 20. Oktober wieder große Rätsel auf. Jeder will wissen, welche Stars sich unter den aufwändig gestalteten Masken und Kostümen verstecken.

Am Finalabend steigt das Ratefieber in Staffel 3 ein letztes Mal und erlebt mit den Enthüllungen von fünf Masken seinen Höhepunkt. Weil mit den Erdmännchen zum ersten Mal in der Geschichte von "The Masked Singer" auf ProSieben eine Doppelmaske zu sehen ist, zeigen heute sogar sechs Promis ihr Gesicht.

Im Clip: Es geht ums Ganze - Wer gewinnt "The Masked Singer" 2020?

Wer ist im Finale raus? Dieser Star steckt unter der ersten Maske

Na, na, na! Du musst noch etwas Geduld haben. Bis der Name des – oder der - Stars unter der fünftplatzierten Maske feststeht, muss noch etwas Zeit vergehen. Sie oder er wird nach dem ersten Duell im Finale enttarnt.

Wie immer entscheidet die #MaskedSinger-Community in der ProSieben-App, wer um den Sieg in der besten, verrücktesten Show der Welt weiterkämpfen darf und für wen der Traum zerplatzt. Wer geht als der Gewinner der Show hervor?

Das Finale von "The Masked Singer" läuft heute, am 24. November 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Tipp: Hier kommst du zu unserem Liveticker.

