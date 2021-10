Zwei geheimnisvolle Masken

Nanu? Was ist da denn gerade bei " The Masked Singer" los? Dort, wo eigentlich gerade nach und nach alle Masken gezeigt werden, befinden sich zwei Logos mit der Aufschrift "Top Secret" und einem großen Fragezeichen.

Wird "The Masked Singer" in Staffel 5 noch geheimnisvoller? Wofür könnte diese besondere Kennzeichnung der beiden Masken stehen? Womit werden die Fans überrascht? Die Auflösung gibt es wohl erst zum Start der neuen Staffel am 16. Oktober 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: