"The Masked Singer" wechselt einmalig den Sendeplatz. Nachdem die bisherigen Folgen von Staffel 3 stets am Dienstag zu sehen waren, findet das Halbfinale ausnahmsweise an einem Montag statt. Die Uhrzeit bleibt allerdings gleich: Folge 5 läuft am 16. November 2020, 20:15 Uhr, live auf ProSieben (alle Sendetermine im Überblick) und auf Joyn.

Ansonsten ändert sich aber nichts: Die sechs Halbfinalisten - das Alien, der Anubis, die Erdmännchen, das Skelett, die Katze und das Nilpferd - werden noch einmal alles geben, um von der #MaskedSinger-Community ins Finale gewählt zu werden.

Weiterhin kann "The Masked Singer" auch im Livestream und im Liveticker verfolgt werden. Zum Mitraten findest du hier die Indizien und Hinweise zu allen Masken.

Das könnte dich auch interessieren: