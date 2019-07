Nach dem fulminanten Auftakt letzte Woche, geben die verbleibenden neun Wunderwesen bei "The Masked Singer" heute wieder alles um das Publikum und das Rateteam inklusive Gast-Promi Elton hinters Licht zu führen. Mit unserem Ticker bist du immer auf dem Laufenden - auch wenn du die Show nicht live verfolgen kannst.

Wer steckt hinter der Maske bei „The Masked Singer“?

In der ersten Folge musste der Oktopus das Handtuch werfen und seine Identität offenbaren. Unter der Maske verbarg sich niemand geringeres als Lucy Diakovska von den "No Angels". Wer kann in der zweiten Folge alle von seinem Talent überzeugen und wer muss das Kostüm ablegen? Das Wunderwesen mit den wenigsten Anrufen vom Publikum, wird am Ende der Show demaskiert.

"The Masked Singer" miterleben mit Livestream, Joyn, App oder dem Liveticker

Das bunte "The Masked Singer"-Universum hat neben der großen Live-Show immer donnerstags noch viel mehr zu bieten. Im Stream und über die neue Joyn-App kannst du alle Folgen live ansehen oder on Demand streamen. Außerdem findest du auf der "The Masked Singer"-Homepage Videos, Bilder und den Ticker mit allen wichtigen Informationen rund um das größte Musikrätsel Deutschlands. Beim Ratespiel bist du selbst am Drücker und kannst tippen, wer sich hinter der Maske versteckt.

Am 04. Juli startet ab 20.15 Uhr der Liveticker mit brandheißen Infos direkt zur großen TV-Show "The Masked Singer".

