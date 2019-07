Die vergangenen drei Live-Shows von "The Masked Singer" haben gezeigt, die Kostüme der Wunderwesen sind phänomenal. Aber auch die sechs Tänzer, die mit den Maskierten auf der Bühne stehen, müssen ausgestattet werden – und das ist nicht ohne.

Ein Kostüm kann zwischen 200 und 600 Euro kosten

Angel Garcia ist Head of Styling der Tänzer und hat ihre Bühnenkostüme selbst entworfen. Was war die größte Herausforderung für sein Team?

Für Angel Garcia ist es ganz klar die Beweglichkeit der Kostüme. Die Masken der Undercover Promis sind zwar extrem aufwendig, allerdings müssen ein Engel oder ein Kudu auf der Bühne keine Pirouetten machen. Die Tänzer hingegen möglicherweise schon und das muss immer mitgedacht werden: "Wenn wir Ware bestellen, müssen wir oft alles aufreißen und umnähen." Wahnsinnig viel Arbeit also. Das zeigt sich auch am Preis. Zwischen 200 und 600 Euro kostet ein Kostüm, je nachdem wie viel Stoff verarbeitet wurde.

Sechs Tänzer ausstatten – Stress pur

Vor der Show ist nach der Show. Die sechs Tänzer von „The Masked Singer“ müssen sich auf alle Live-Shows aufteilen. Manchmal sind für mehrere Auftritte alle Tänzer gefragt. Das bedeutet ein unglaublicher Zeitdruck hinter den Kulissen. Wie bewältigt das Kreativ-Team das?

"Ich weiß es nicht!", lacht Angel Garcia. "Gerade die Tänzer gehen locker flockig ab und rennen bis sie bei mir im Quickchange-Bereich sind." Besonders schwierig: Kudus Auftritt in der zweiten Folge. Für den Auftritt der Hasenarmee mussten alle Tänzer mit vielen Einzelteilen ausgestattet werden. "Ich dachte wir würden es nicht schaffen", gibt Angel jetzt zu. "Innerhalb von vier Minuten haben wir alle sechs Tänzer ausgestattet. Das ganze Team war danach schweißgebadet."

Wie die Auftritte der sieben verbliebenen Wunderwesen aussehen werden, erfährst du am 18. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Sei live dabei, wenn die nächste Maske fällt!

