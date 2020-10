Auch in der 3. Staffel von "The Masked Singer" treten die Masken wieder in Duellen gegeneinander an. Wer dabei die unterhaltsamste Performance abliefert, darüber entscheidet das Publikum – ganz einfach über die ProSieben-App.

"The Masked Singer": Mitraten und abstimmen

Egal ob die Katze, das Alien, der Anubis oder eine der anderen Masken der Herbststaffel von "The Masked Singer" – nach jedem Auftritt kannst du in der ProSieben-App für deinen Favoriten abstimmen. Welchen Prominenten möchtest du gern wiedersehen? Für den Gewinner des Duells geht es direkt in die nächste Runde. Der Verlierer muss sich in einem weiteren Zuschauer-Voting bewähren.

Wichtiger Hinweis: Um bei der Abstimmung von "The Masked Singer" mitzumachen, solltest du die aktuellste Version der kostenlosen ProSieben-App (Versionsnummer 2.14.15) auf deinem Smartphone installiert haben. Am besten vergewisserst du dich noch vor Beginn der Sendung, dass alle Updates geladen wurden.

Werde Teil der #MaskedSinger-Community

Hier findest du alle weiteren Informationen und die Download-Links zur ProSieben-App für Android und iOS. Außerdem kannst du jede Folge von "The Masked Singer" im Liveticker und im Livestream verfolgen.

"The Masked Singer" Staffel 3 startet am 20. Oktober 2020, 20:15 Uhr, live auf ProSieben (alle Sendetermine im Überblick).