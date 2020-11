Sylvie Meis ist das Alpaka

Die Nutzer der ProSieben-App hatten Recht.

Die Katze wurde gerettet und ist in Folge 4 dabei.

Immer gut gelaunt, so kennen die Fans von "The Masked Singer" das Alpaka. Die quirlige Influencerin performte in Folge 3 von Staffel 3 im Duell gegen den Frosch "Like A Virgin" von Madonna. Aber der grüne Animateur zog an ihr vorbei und das Alpaka musste zittern.

Das Alpaka oder die Katze – Wer wird enttarnt?

Die Erdmännchen, das Nilpferd, das Alpaka und die Katze müssen bangen, denn einer von ihnen muss die Maske fallen lassen und sich zu erkennen geben. Am Ende entscheidet es sich zwischen dem Alpaka und der Katze – und die Zuschauer entscheiden: Sie wollen wissen, wer sich hinter der Influencerin verbirgt.

Sylvie wurde enthüllt

Endlich wissen wir es: Hinter der Maske des Alpakas steckt Sylvie Meis. Ihre Fans kennen die Niederländerin als Moderatorin und Model. Über ihre Zeit bei "The Masked Singer" schaut sie voller Freude zurück. Es hat Spaß gemacht, einmal jemand anderes zu sein. Auch wenn das quirlige und aufgedrehte Influencer-Alpaka anstrengend war, fand Sylvie ihr Alter Ego super.

