Das Nilpferd schlüpft in sein Tutu, das Erdmännchen bindet seine Schürze um und der Hummer lockert schon mal seine Scheren – die neue Staffel von "The Masked Singer" steht in den Startlöchern.

Am 20. Oktober 2020 fällt der Startschuss: Die neue und dritte Staffel von "The Maskes Singer" beginnt um 20:15 Uhr.

Nach sechs Folgen werden endlich alle Rätsel gelöst: Am 24. November 2020 findet das große Finale statt.

Dann sind auch alle Masken enthüllt. Eine Übersicht der Stars und wer wann ausgeschieden ist, findest du hier.

Start, Finale und Sendetermine

Die Primetime am Dienstag steht ab dem 20. Oktober 2020 ganz im Zeichen von Glanz, Glamour und Ratespaß, denn dann ist der Start der dritten Staffel von "The Masked Singer" 2020. Damit du keine Folge verpasst und auch weißt, wann das große Finale stattfindet, findest du hier alle Sendetermine:

Folge 1: 20. Oktober 2020, Dienstag, 20:15 Uhr Folge 2: 27. Oktober 2020, Dienstag, 20:15 Uhr Folge 3: 3. November 2020, Dienstag, 20:15 Uhr Folge 4: 10. November 2020, Dienstag, 20:15 Uhr Halbfinale: 16. November 2020, Montag, 20:15 Uhr Finale: 24. November 2020, Dienstag, 20:15 Uhr

Die TV-Ausstrahlung kannst du dabei immer ab 20:15 Uhr auf ProSieben verfolgen. Sollte mal kein Fernseher in der Nähe sein, kannst du die neuen Folgen auch im Online Stream vollkommen kostenlos auf Joyn oder im ProSieben-Live-Stream auf prosieben.de anschauen. Hast du abends mal keine Zeit, findest du alle Folgen auch nachträglich auf Joyn. Die Wiederholung kommt ebenfalls jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf sixx.

Keine normalen Sänger bei "The Masked Singer" 2020

Bei "The Masked Singer" treten keine normalen Sänger an – sondern ganz extravagante Wesen, die die Zuschauer mit ihrem Zauber in ihre eigene Welt entführen. Egal ob Ballettstudio, Kiosk oder Tanzparty, jedes Kostüm bringt das Publikum zum Staunen.

Dabei verbirgt sich unter jeder Maske eine prominente Persönlichkeit – wer allerdings dahinter steckt, erfahren wir erst, wenn der mysteriöse Sänger oder die rätselhafte Sängerin raus ist und die Hüllen fallen lässt. Erst dann wird die geheime Stimme enthüllt, die sich darunter verborgen hat.

Nilpferd, Erdmännchen und Skelett: Das sind die neuen Masken

Auch 2020 haben sich zehn besondere Masken zusammengefunden, um in Deutschlands glanzvollsten Gesangswettbewerb gegeneinander anzusingen. Diese sind dabei.

Wer ist raus? Diese Stars wurden enthüllt

Heute Abend ist es bereits so weit: Die erste Maske wird aufgedeckt und der geheime Star darunter wird enthüllt. Hier findest du alle Namen und Promis in der Übersicht, sobald sie bekannt werden.

