Tom Beck ist im Finale zu Gast

Das Faultier ist zurück bei "The Masked Singer" und ist dabei so motiviert wie nie! Im Finale von Staffel 2 ging die plüschige - und ganz schön schläfrige - Maske als Sieger vom Platz. Unter dem Kostüm verbarg sich der Schauspieler und Sänger Tom Beck.

Der 42-Jährige darf in dieser Staffel nicht mehr selbst als Maske teilnehmen, sondern unterstützt im Finale nun das Rateteam um Sonja Zietlow und Bülent Ceylan mit seiner Expertise. Wen vermutet der amtierende Gewinner unter den fünf verbleibenden Kostümen?

Das Faultier übergibt den Sieger-Pokal

Damit Tom Beck nicht allzu traurig darüber sein muss, dass bald eine neue Maske von den Zuschauern zum Gewinner von "The Masked Singer" Staffel 3 gekürt wird, wird ihm eine besondere Aufgabe zuteil. Der geborene Nürnberger übergibt den Sieger-Pokal entweder an die Erdmännchen, das Alien, den Anubis, das Skelett oder das Nilpferd.

Wer von ihnen schnappt sich am Ende den Sieg und wird der Nachfolger von Tom Beck? Das erfährst du im Finale von "The Masked Singer" - live am 24. November 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Hier geht's zum Liveticker.

